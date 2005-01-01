У внебрачного сына Михаила Евдокимова обнаружили смертельно опасный недуг

У Михаила Евдокимова есть дочь Анна от супруги Галины. Однако у артиста есть и внебрачные дети от двух разных женщин: дочь Анастасия и сын Даниил Белов.

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" 21-летний Даниил рассказал, что у него нашли смертельно опасное заболевание. Он проходил ежегодное обследование, в ходе которого у него выявили проблемы с сердцем и отправили на ЭКГ. После обследования у Даниила диагностировали гипертрофию левого желудочка. Ситуацию может исправить только пересадка клапана.

"Это увеличенные стенки сердца, это передается наследственно, но еще это ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь", - уточнил внебрачный сын Евдокимова.

Врач-терапевт Мария Беневская указала на опасность этой патологии, однако подчеркнула, что при своевременном обнаружении и лечении этот недуг не влияет на качество жизни.

"Первое проявление вообще может случиться как внезапная сердечная смерть, человек может умереть от этого, даже не зная, что он болеет. Бывают другие варианты, когда, соблюдая определенные рекомендации, можно прожить счастливую, нормальную жизнь", - сообщила Беневская.

Напомним, Михаила Евдокимова нет в живых уже 20 лет. Он был любимцем народа и хотел многое сделать для родного края, но трагически ушел из жизни в самом расцвете лет. Его не стало 7 августа 2005 года в результате ДТП. Артиста похоронили в Алтайском крае.

