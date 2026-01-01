Российский танкер с гуманитарным грузом нефти прибыл на Кубу

Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом рассказали в понедельник, 30 марта, в Министерстве транспорта России.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас, сообщает ТАСС.

Куба оказалась в сложнейшей ситуации: в марте несколько раз случались блэкауты, погружавшие страну в темноту. Происходило это из-за нефтяной блокады, которую устроили кубинцам Соединенные Штаты. Островное государство не получало топливо из-за рубежа с начала 2026 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Куба ищут пути решения проблем и способы оказания посильной помощи островному государству. При этом Москва сочла действия Вашингтона в отношении Гаваны удушающими приемами.