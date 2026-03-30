Суд приговорил раскаявшегося генерала Кувшинова к 7,5 года колонии

Хамовнический суд в Москве приговорил бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майора запаса Кувшинова к 7,5 года колонии.

Он будет отбывать наказание в колонии строго режима. Кроме того, суд лишил Кувшинова звания генерал-майора и обязал выплатить Минобороны 56 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Ранее Кувшинов исповедался своему духовному наставнику и дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства. Кувшинов оформил явку с повинной и рассказал следователям о своих коррупционных преступлениях.

Кувшинова арестовали в августе 2025 года. По данным следствия, он похитил из бюджета 57 миллионов рублей, завысив стоимость медоборудования при заключении договора о покупке аппаратуры.

Экс-генерал занимал должность начальника ФГБУ "9-й лечебно-диагностический центр" Минобороны с февраля 2019 по май 2025 года. До этого он занимал пост замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.