"И вот этот счастливый момент настал": Дима Билан долго скрывал, но наконец назвал пол ребенка

В этом году Дима Билан отметит круглую дату. Известному артисту исполнится 45 лет. Вот только певец ни разу официально не был женат и детей у него нет.

Однако в своем официальном телеграм-канале популярный исполнитель поделился радостью. На видео Дима, волнуясь и с трудом подбирая слова, сообщил пол будущего ребенка. Певец сделал это прямо во время своего концерта, стоя на сцене.

"И вот этот счастливый момент настал. В нашем коллективе произошло очень важное, светлое событие, наша Тоня ждет ребенка. И я решил не просто отметить это, а сделать настоящий праздник. Такой, который запомнится на всю жизнь. В котором есть тепло, забота, внимание и ощущение, что рядом - свои. Потому что такие моменты - про жизнь, про продолжение и про любовь, которая становится больше и глубже. Очень волнительно было сохранять все это в тайне и организовывать, но мы справились и получили заряд необыкновенной энергии!" - заявил артист.

От нахлынувших эмоций Дима Билан еле сдерживал слезы. Зато та самая Тоня, судя по кадрам, рыдала от счастья, узнав, что у нее будет девочка. Поддерживал ее возлюбленный. Интересно, что многочисленные комментаторы, поздравив пару, выразили нетерпение, когда сам Дима Билан обзаведется потомством.

