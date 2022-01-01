ФНС объяснила резкий рост числа россиян со счетами за рубежом

Количество российских резидентов с зарубежными счетами ежегодно растет. Об этом рассказала в понедельник, 30 марта, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева.

По словам представителя ФНС, которую цитирует РБК, если в 2022 году насчитывалось 539 тысяч россиян с зарубежными счетами, то в 2024 году показатель достиг 700 тысяч. Количество зарубежных счетов также увеличилось, превысив 2 миллиона в странах, с которыми осуществляется автообмен налоговой информацией.

Шепелева объяснила это тем, что "в целом бизнес и граждане приспособились к изменению внешнеэкономических обстоятельств". Вероятно, увеличение числа держателей счетов за рубежом "связано с тем, что если где-то начинаются сложности, люди и компании начинают альтернативно открывать счета в другой стране".

На фоне ужесточения санкционного давления на Россию в кабмине пообещали предпринимать меры по поддержанию и укреплению устойчивости финансовой системы. Среди важных мер Минфин называл контроль оттока капитала и трансграничных операций граждан, а также запуск масштабного проекта по амнистии капитала, чтобы вернуть средства в Россию.

Тем временем в России продолжают действовать ограничения на перевод средств за рубеж. Россияне и нерезиденты из дружественных стран вправе в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов (или эквивалент в другой иностранной валюте). При этом через системы денежных переводов можно переводить не больше 10 тысяч долларов ежемесячно.