Московский зоопарк назвал самых популярных обитателей: не только Катюша и Тимофей

В Московском зоопарке живет более 1280 видов животных. Посетители с удовольствием любуются обитателями зоопарка, а также следят за ними в социальных сетях в прямом эфире. Пресс-служба зоопарка составила своеобразный рейтинг, включив в него самых популярных своих питомцев.

Бесспорными лидерами рейтинга, который публикует RT, являются большие панды. Китай передал Московскому зоопарку в рамках специальной программы самца Жуи и самку Диндин, которые в российской столице стали родителями — Катюше уже 2,5 года. За жизнью бамбуковых медведей постоянно следит многотысячная армия панда-фанатов.

В народной любви буквально купается манул Тимофей — официальный символ Московского зоопарка. Интерес к его зажировкам и разжировкам настолько велик, что соответствующие термины официально внесли в словарь русского языка. Оранжевые пяточки Тимофея умиляют тысячи подписчиков и зрителей онлайн-трансляций.

Не менее популярно семейство капибар. Самка Малая и самец Кузьма воспитывают малышей Симку, Верту, Скарлет и Лапочку. Всего у этой пары грызунов родилось 11 детенышей, часть из которых уже разъехались по другим зоопаркам.

Неизменное любопытство и интерес вызывают обитатели павильона "Ластоногие" на Старой территории зоопарка: морские зайцы, морские котики, моржи, сивучи, ларги и балтийские тюлени. Сеансы кормления этих животных превращаются в целое шоу для посетителей.

На Новой территории внимание посетителей приковано к белым медведям. Молодая самочка Айка и пожилой самец Терпей очаровывают зрителей заплывами в бассейне, играми с мячом и "охотой" на рыбу.

Это далеко не полный список популярных обитателей Московского зоопарка. Всех любителей животных приглашают своими глазами увидеть питомцев зоопарка, тем более что с потеплением в уличные вольеры выходят многие теплолюбивые животные, а фламинго переезжают на Большой пруд.

Ранее сообщалось, что вслед за медведями и енотами в Московском зоопарке проснулись байбаки — степные сурки. Зоологи заранее расчистили снег в вольере, чтобы помочь зверькам быстрее адаптироваться. Байбаки сразу выскочили на улицу, начали разминать лапки и собирать старую траву.

Между тем всеобщий любимец Тимофей никак не может найти невесту. Варшавский зоопарк отказался свести манула из России со своей самкой Джесси, заявив, что "спаривание с российским самцом не рассматривается". Французский зоопарк Spaycific'Zoo не сможет выделить невесту манулу Тимофею из-за кошачьего герпеса.