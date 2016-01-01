Эллу Памфилову в третий раз избрали председателем ЦИК

Председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в понедельник, 30 марта, переизбрана Элла Памфилова — она занимает этот пост с 2016 года.

Член Центризбиркома Николай Левичев рассказал, что на собрании было принято коллегиальное решение о продлении полномочий Эллы Памфиловой.

Как сообщает РБК, после своего избрания на новый срок Памфлова предупредила: "Эти пять лет будут сложными, возможно, самыми сложными".

Ранее Памфилова рассказала, что российская избирательная система стала максимально устойчивой и надежной, но при этом является очень динамичной. Это, по словам главы ЦИК, помогает "оперативно решать проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, работать на опережение, упреждать, чтобы не допускать возможных конфликтов".

Между тем глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров предупредил, что недружественные страны готовятся к вмешательству в выборы в Государственную думу, запланированные на сентябрь 2026 года. По словам сенатора, Запад и украинские спецслужбы, а также "наши недоброжелатели внутри страны" строят враждебные планы.