Алферова годами отмаливала себя после загадочного происшествия: виноват Бероев?

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ксения Алферова в новой публикации поделилась радостью. Актриса сообщила, что снова начала танцевать.

Артистка объяснила, что всегда любила танцевать, не представляла свою жизнь без танца, двигалась при любой возможности и в любых обстоятельствах. Однако все изменилось несколько дет назад.

"Года три назад, когда случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем!" - сообщила Алферова.

Она не стала уточнять, что за загадочное происшествие с ней случилось, однако призналась, что годами восстанавливалась и наконец ей это удалось. "Молилась, исповедовалась, причащалась, разговаривала, проговаривала, читала, осознавала, туда-сюда меня мотало и доподкручивалась! Затанцевала!" - объявила Ксения.

Интересно, что в комментариях многие подписчики почему-то высказали мнение, что под "землетрясением" Алферова имела в виду расставание с мужем, актером Егором Бероевым. Напомним, о разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

