Жители Иванова жалуются на "радужную" воду

Качество питьевой воды в Иваново соответствует гигиеническим нормативам.

Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора, передает РИА Новости. Мониторинг проводится ежедневно.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Иваново жалуются на "радужные пятна" Уводьском водохранилище и резкий химический запах. В декабре 2025 года в регионе потерпел крушение тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22. На борту находились семь человек, никто не выжил.

Обломки самолета рухнули в Уводьское водохранилище. Часть их них уже достали, но топливо якобы продолжает попадать в воду. Уводьское водохранилище снабжает питьевой водой 80% населения Иванова, а также окрестные населенные пункты.