Эксперты "Валдая" обсуждают партнерство России и Узбекистана

Политический диалог и экономическое сотрудничество России и Узбекистана - пример высокого уровня доверия и общего видения важнейших вопросов развития евразийского пространства и мира в целом.

Перспективы стратегического партнерства Москвы и Ташкента обсуждают на конференции, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай". На мероприятие в узбекском Термезе собрались ученые, дипломаты, эксперты и политологи из двух стран.

Участники обсуждают глобальные и региональные вызовы, проблемы безопасности, возможности для кооперации. По мнению организаторов, российско-узбекский диалог чрезвычайно важен не только в контексте развития двусторонних отношений, но и для всего евразийского региона.

"Развитие событий, которые в последнее время происходят в мире, показывает нам, что эта сплетённость, эта связанность наших исторических судеб - это не случайное явление, оно очень важное. И в нынешних турбулентном, весьма быстроизменяющемся мире значение такого рода интеллектуального труда, размышления о том, что происходит, для совместного понимания происходящего является важным обстоятельством", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".