Тишковец: снежный покров почти сошел в Москве

К понедельнику, 30 марта, в Москве практически полностью сошел снежный покров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как сообщает АГН "Москва", Тишковец напомнил, что еще 29 марта на опорной метеостанции ВДНХ оставалось три сантиметра снежного покрова, а к утру 30 марта — уже ноль сантиметров. Обнулился снежный покров и на Балчуге.

Однако, подтверждает метеоролог, на метеостанции "Тушино" еще лежит пять сантиметров снега. Остается снежный покров и в Подмосковье, например, в Кашире — семь сантиметров.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупреждал, что в конце марта или в начале апреля в столичном регионе может выпасть новый снег. Эксперт отмечал, что после снегопада может установиться невысокий кратковременный снежный покров — особых проблем этот снег не создаст, но "паники автолюбителям наведет".

Между тем жителей Москвы и Подмосковья предупредили о неприятном последствии теплой и солнечной погоды: "сезон клещей" в столичном регионе можно считать открытым. Давно пора подготовиться к появлению этих паукообразных, тем более что они становятся активными, как только сходит снег и подсыхает почва.