Собянин: В Москве началась подготовка фонтанов к новому сезону

В Москве началась подготовка к сезону работы фонтанов. Об этом сегодня объявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Специалисты очищают и промывают конструкции. До запуска осталось несколько недель. Кроме того, в этом году отремонтируют пять фонтанов.

На некоторых объектах работы уже идут. Например, "Часы мира" и "Каскад" на Манежной площади. Там заменят форсунки. Обновят оборудование и гранит. А вот на ВДНХ фонтан около ракеты "Восток" станет светомузыкальным.

"Тут уже завершены работы по бетонированию чаши, ведется гидроизоляция внешнего контура, кроме того, в технических помещениях ведется монтаж кабельных линий, электрического оборудования, наносов и отделка помещений. После завершения сезона работы фонтанов, осенью, мы также планируем приступить к ремонту фонтана "Адам и Ева" у метро "Новокузнецкая" в Москве", - рассказал Вячеслав Карамнов, начальник производственного отдела капитального ремонта ГБУ "Гормост".