Житель Чехова устроил наркоплантацию в собственном и арендованном домах

Почти 60 кустов конопли вырастил на даче житель подмосковного Чехова - устроить плантацию ему помогла специальная литература.

Изучив матчасть, мужчина оборудовал в собственном и арендованном домах теплицы, где провёл особую систему освещения, вентиляции и полива.

Там почти семь лет он культивировал дурман-траву, пока об этом не узнали оперативники. При обыске у ботаника обнаружили и изъяли не только растения, визуально похожие на каннабис, но и 24 контейнера с сухой травой характерного тёмно-зелёного цвета.