В Москве устроили рейд по проверке водителей питбайков и квадроциклов

Штраф с конфискацией! В Москве ловят тех, кто покоряет городские дороги на питбайках. Небольшие мотоциклы набирают популярность - особенно у подростков. Однако кататься на них можно только в строго отведённых местах, поскольку эти двухколёсные аппараты считаются не транспортным средством, а спортивным инвентарём. И очень опасным. Как проходят рейды?

Один успевает уехать от сотрудников ГАИ. Второй даже не сопротивляется. Еще несколько минут назад двое подростков гоняли на мотоциклах по коттеджному поселку, привлекая внимание юных поклонниц скорости, драйва и громких двигателей. Но все испортили правоохранители. Вопрос о наличии водительского удостоверения разрушил грандиозные планы на знакомство с девушками.

Молодому человеку всего четырнадцать лет. По закону управлять таким мотоциклом он сможет в лучшем случае только с шестнадцати. Если агрегат слишком мощный, то и вовсе с восемнадцати. И для этого нужно еще на права сдать. А пока даже по дорогам закрытого коттеджного поселка ездить нельзя.

Но ведь дело не только в отсутствии водительского удостоверения у таких юных гонщиков, но и в банальном незнании правил дорожного движения. А потому нарушают слишком часто. Создают аварийную ситуацию. Из-за этого страдают не только другие автомобилисты и мотоциклисты, но в первую очередь они сами. Так, многие еще и без защиты ездят.

А вот у этого десятилетнего мальчика нет даже шлема. Но управляет уже серьезным квадроциклом. На таком можно и до восьмидесяти километров в час разогнаться. И вот главный вопрос - почему родители доверили столь опасную технику ребенку. Впрочем, их рядом не оказалось. Пришлось отдуваться старшему брату.

Весной количество ДТП с участием подростков на мототехнике вырастает в геометрической прогрессии. А у врачей прибавляется работы. В больницы попадают десятки подростков. Травмы самые разнообразные. Повлиять на родителей и детей пытаются с помощью закона. Нарушителям грозит административный штраф.

Сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды, общаются с родителями и детьми. И напоминают, что на мототехнике подросткам разрешено ездить только в специально отведенных для этого местах. Ведь существуют спортивные школы, в которых можно освоить экстремальные виды транспорта.