Российские войска освободили населенные пункты Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области. Об этом рассказали в понедельник, 30 марта, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в ежедневной сводке, опубликованной в официальном MAX-канале, Новоосиново освобождено подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области.

При этом за минувшие сутки украинские националисты потеряли до 1360 военнослужащих, 19 орудий полевой артиллерии и минометов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три ракеты "Нептун", 312 БПЛА и 83 единицы автомобильной военной техники.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что участники специальной военной операции сражаются за Россию и уверенно ведут трудную боевую работу — праведный бой за мирную жизнь для детей и внуков, за право людей говорить на родном языке.