В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации

Темы объявления новой волны всеобщей мобилизации сейчас нет в планах российских властей.

"Такой темы нет на повестке дня", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация на фоне продолжающейся СВО.

"Мы приближаемся к моменту, когда может потребоваться всеобщая мобилизация со стороны России, и я думаю, что это создаст проблемы", - сказал он.

Первая волна частичной мобилизации прошла в России в сентябре-октябре 2022 года. Тогда призыву подлежали состоящие в запасе граждане. Указ об окончании мобилизации до сих пор не подписан. Позднее Минобороны России объяснило, что отсутствие соответствующего документа обеспечивает мобилизованным и членам их семей социальные гарантии и денежные компенсации.