Орбакайте показала 14-летнюю дочь Клаву: декольте, стройная фигура

Старшая дочь Аллы Пугачевой покинула Россию и уже несколько лет живет вместе с семьей в США. Кристина Орбакайте призналась, что много лет разрывалась на две страны — в Америке бизнес у ее мужа, там же учится дочь Клава, но работа Кристины была в России. Артистка много гастролировала, выступала в различных шоу на телевидении. Но в итоге решила быть ближе к семье и уехала.

Однако в Штатах Орбакайте не смогла реализоваться как певица. Артистка изредка выступает в маленьких залах. Поэтому с концертами она теперь мотается в Европу. Однако и там песни Кристины не пользуются большой популярностью.

В результате, отодвинув карьеру на задний план, старшая дочь Аллы Пугачевой с головой ушла в родительство. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Кристина с завидной регулярностью публикует детали частной жизни. Певица буквально не расстается ни с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, ни с дочкой Клавдией.

Кстати, сегодня, 30 марта, ей исполнилось 14 лет. По такому поводу Орбакайте опубликовала свежие кадры именинницы, а также поздравила ее с днем рождения. На фото Клава предстала в платье с декольте, наряд подчеркнул стройную фигуру девушки.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях Клаве. Не осталась в стороне и Алла Пугачева. "Сердцем и душой рядом с тобой, судо мое. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!" - написала Примадонна, которая в последнее время проживает на Кипре.

