Кремль пообещал продолжить поставки нефти Кубе: "Это наш долг"

Россия считает своим долгом оказывать необходимую помощь кубинским друзьям, которые оказались в трудной ситуации и нуждаются в энергоносителях для работы систем жизнеобеспечения. Об этом заявил в понедельник, 30 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя гуманитарную поставку энергоносителей островному государству, в условиях жесточайшей блокады наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах и нефти. Москва не могла оставаться в стороне.

Песков подтвердил, что российская сторона заблаговременно обсуждала с Вашингтоном возможность гуманитарных поставок нефти на Кубу — танкер "Анатолий Колодкин" привез кубинцам 100 тысяч тонн нефти: "Мы рады, что эта партия нефтепродуктов прибыла на остров".

На этом Россия не остановится и продолжит "работать над этой темой", цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

До того российский посол в Гаване Виктор Коронелли подтверждал, что наша страна продолжит поставлять нефть на Кубу. В дипмиссии рассказали, что "де-факто введенная США топливная блокада сказывается и на бытовых условиях, и на работе различных госструктур".

Вице-премьер Кубы, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага рассказал о пугающих последствия энергоблокады: операций в больницах ожидают более 100 тысяч кубинцев, в том числе и дети. Нехватка топлива не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем водоснабжения, из-за блэкаутов портятся продукты.