Собянин: В Московском зоопарке живут около 15,7 тыс. представителей фауны

В Московском зоопарке живёт свыше пятнадцати с половиной тысяч животных, более половины из них относятся к редким и исчезающим видам. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в прошлом году в зоопарке родились около тысячи шестисот новых обитателей.

Кроме того, в столицу привезли несколько десятков представителей фауны из других стран и российских регионов. Для гигантских выдр и редких малайских медведей оборудовали просторные павильоны, оформленные под тропические леса. И скоро откроют вольерные комплексы для панды Катюши и золотистых курносых обезьян.