Венгрии пригрозили исключением из Евросоюза в случае переизбрания Орбана

Европейский союз изучает различные меры по противодействию премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Как утверждают информированные источники, рассматривается даже опция исключения Венгрии из ЕС, если партия политика выиграет очередные выборы, запланированные на 12 апреля.

Официальный Брюссель готовится к серьезному противостоянию с Орбаном из-за блокировки Будапештом финансирования киевского режима на 90 миллиардов евро по линии Еврокомиссии.

По словам собеседников Politico, рассматриваются варианты изменения порядка голосования в ЕС, чтобы Венгрия не смогла ветировать решение большинства. Не исключена приостановка финансирования Будапешта, а также отзыв у него права голоса и даже исключение из интеграционного объединения.

Брюссель формально этого не подтверждает, но еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт заявил, что "уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к средствам ЕС".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС признался, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, выделение которого заблокировано Венгрией. Подлила масла в огонь и глава евродипломатии Кая Каллас, подтвердив, что перспективы выделения пресловутых 90 миллиардов евро не вселяют оптимизма.

Орбан между тем заявил, что Евросоюз "переключился на военную экономику" и наращивает поддержку киевского режима. Однако политик пообещал "сохранить Венгрию островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире".