Ребенок выбрался на козырек дома в Подмосковье: его спасли прохожие

В подмосковных Люберцах сегодня спасали маленького ребёнка. Он выбрался из окна на козырёк жилого дома. И в любую секунду мог упасть. Всё произошло утром в посёлке Октябрьский. Ребёнка заметили прохожие.

На помощь пришли двое мужчин. Один из них забрался наверх. Подхватил мальчика. И передал знакомому. Сейчас двухлетний ребёнок госпитализирован в Москву.

По некоторым данным, в момент ЧП мать находилась в квартире и готовила кашу. Возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.