Польские власти задумали возвести электронный барьер под боком Украины — у пограничной охраны реки Буг.

Варшава готова истратить 120 миллионов долларов на прокладку подземных оптоволоконных и силовых кабелей, на установку столбов с камерами дневного и тепловизионного обзора и функционирование центра мониторинга пограничной службы.

Соответствующее решение было принято из-за угрозы внутренней безопасности в свете конфликта на Украине, активности преступных группировок и актов саботажа, сообщает "Газета.ру".

Ранее начальник полиции Марек Боронь предупреждал, что рано или поздно в Польше появится много бывших солдат с фронта на Украине — Варшава должна готовиться к борьбе с резким всплеском преступности из-за притока украинских боевиков.

На этом фоне польский президент Кароль Навроцкий положительно высказался о возможности диалога с российским лидером Владимиром Путиным, "если этого будет требовать интерес Польши". Заявления такого рода все чаще звучат из Европы.