Гордон рассказала о расставании с Кудрявцевой: "Как друг она меня не устраивает"

Катя Гордон в подкасте "Переговорка" для "Радио 1" и Propusk.tv с продюсером Георгием Иващенко откровенно рассказала о том, что не общается с телеведущей Лерой Кудрявцевой и, кроме того, их дуэта с красноречивым названием "Зависть" больше нет. Давние приятельницы теперь не подруги. Косвенно Катя назвала причиной конфликта деньги.

По ее словам, все началось с того, что продюсер подняла вопрос, касающийся авторских прав в их музыкальном коллективе. "Лера сказала, мол, они принадлежат Кате. Меня это смутило, ведь в годы нашей дружбы мы жили душой нараспашку и никаких бумажек друг от друга не требовали. Я отписала Лере 50% всех аранжировок", - сообщила Катя Гордон.

Она не стала широко распространяться на эту тему, но дала понять, что данные вопросы подчеркнули и в ней и в ее до недавнего времени подруге черты, "с которыми мириться нельзя". "Не хочу общаться с Лерой, не считаю ее своим другом. Я такой человек, что могу послать жестко в какой-то момент. Лера замечательная, она суперпрофессионал, но как друг она меня не устраивает", - заключила блондинка.

Отметим, что пока Лера Кудрявцева никак не прокомментировала слова экс-приятельницы. Кстати, черная кошка между блондинками пробежала уже давно, однако Лера и Катя сумели договориться и дали запланированный концерт, после которого, по слухам, прервали всяческое общение.

