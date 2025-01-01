Украина не возражала бы против пасхального перемирия с Россией. Такое заявление сделал в понедельник, 30 марта, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По утверждению утратившего легитимность президента Украины, "мы готовы к прекращению огня на Пасху" и "открыты" к обсуждению, хотя и предпочли бы полное прекращение огня.

Речь может идти о разных форматах перемирия — как полном, так и связанном с энергетической сферой, уточнил Зеленский.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), в свою очередь, не исключил, что к Пасхе будет приурочен состоится крупный обмен пленными с Россией: "Переговоры продолжаются, и новые обмены состоятся".

Однако в России скептически воспринимают заявления киевского режима. Как отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью "Газете.ру", четыре года боевых действий показали, что не стоит доверять Украине. Сенатор напомнил про бесконечные попытки киевского режима "добиться подрыва доверия к России всеми возможными методами".

Карасин предположил, что Киев попытается использовать перемирие на Пасху для того, чтобы "набирать очки" в глазах западных доноров и получить от них побольше денег и оружия.

Напомним, Россия не раз за годы конфликта с Украиной предлагала перемирие из гуманитарных соображений. Однако цинизм верхушки киевского режима дошел до того, что в 2025 году при всех громогласных призывах к прекращению огня Украина не стала соблюдать пасхальное перемирие. Россия объявила его на 30 часов, чтобы дать возможность православным на Украине отметить праздник Воскресения Христова.