В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Вучичем

Острые темы международной повестки, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, обсудили сегодня Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Телефонный разговор состоялся по инициативе Белграда, сообщили в Кремле.

Лидеры рассмотрели важные аспекты стратегического партнерства, в том числе сотрудничество в энергетике, нефтегазовой и атомной сферах. Вучич поблагодарил главу нашего государства за стабильные поставки углеводородов, необходимых для поддержания энергобезопасности балканской республики.

Президенты затронули и тему Косова и подчеркнули принципиальное значение резолюции ООН, регулирующей эту проблему.