Путин встретился с губернатором Архангельской области

Развитие несырьевого экспорта стало одной из главных тем рабочей встречи Владимира Путина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Разговор состоялся сегодня в Кремле.

Поставки за рубеж, как доложил глава региона, важная статья дохода местного бюджета. Несмотря на санкции, объемы экспорта стабильно растут. Этому способствовала переориентация на рынки дружественных стран. Большую часть продукции теперь везут в Китай, Белоруссию, Индию.

Из социальных проблем Цыбульский отдельно остановился на ситуации с аварийным жильем. За 5 лет расселили более 100 домов. В новые квартиры въехали 28 тысяч человек.