В Госдуме рассказали, кто из пенсионеров имеет право на жилищный сертификат

Российское законодательство предусматривает право некоторых категорий граждан на жилищную субсидию за счет федерального бюджета. Есть в их числе и пенсионеры. Об этом рассказал в понедельник, 30 марта, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Как пояснил парламентарий в беседе с RT, закон дает гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных местностей, возможность получить такую льготу. Пенсионеры относятся ко второй очереди получения сертификата, сразу после инвалидов I и II групп, если они прибыли на Север не позднее 1 января 1992 года, накопили северный стаж минимум в 15 календарных лет и не имеют жилья за пределами северных территорий.

Программа, по словам Говырина, продолжает работать: кабмин утвердил график выпуска сертификатов в 2026 году и уже направил на эти цели свыше 10 миллиардов рублей. Конкретная величина субсидии зависит от состава семьи, социальной нормы жилплощади и средней рыночной стоимости квадратного метра.

Чтобы получить конкретные сведения о своем праве на жилищную субсидию и ее параметры, депутат предложил обратиться в МФЦ или напрямую в уполномоченный орган субъекта. Информация также есть на региональных порталах "Госуслуги".

Ранее Алексей Говырин сообщал, что для ряда категорий российских пенсионеров предусмотрены доплаты к пенсии в 2026 году. Например, неработающим пенсионерам с общим доходом ниже регионального прожиточного минимума доплачивают до соответствующего уровня.

В Социальном фонде рассказали, что в России действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении пенсионных выплат. Если выяснится, что пенсионеру может быть выгоднее другой вариант учета стажа или заработка, специалисты Соцфонда проведут перерасчет.