Россиянам с 1 апреля запретят пополнять сервисы Apple с мобильного счета: и это не шутка

Владельцы iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID и оплачивать подписки и другие сервисы с помощью счета мобильного телефона. Соответствующий запрет Минцифры направило российским операторам.

Ограничения начнут действовать уже с 1 апреля, пишет РБК. В качестве одной из причин запрета собеседники издания называют борьбу с оплатой VPN-сервисов.

В свою очередь источник РИА Новости напомнил, что Apple с 2022 года удалила из своего магазина десятки российских приложений. Кроме того, компания игнорирует требования об установке магазина приложений RuStore на устройства, а также не удаляет из российского AppStore VPN-сервисы.

По мнению собеседника агентства, временный запрет на оплату через мобильный счет побудит Apple вернуть российские приложения и принудит к исполнению российского законодательства.

Опция оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple через мобильный счет появилась на российском рынке в 2019–2020 годах. В 2022 году компания приостановила работу в России и перестала сотрудничать с банками, попавшими под санкции. Кроме того, Apple деактивировала все привязанные ранее к аккаунту карты "Мир". Несмотря на это, возможность оплачивать подписки через мобильный счет сохранялась. МТС и Билайн позволяли делать это напрямую, у Т2 и "Мегафона" это можно сделать через партнеров.