"Сблизились на съемках": раскрыты детали отношений Бондарчука и Исаковой

Недавно в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук недолго скучал в одиночестве после развода с Паулиной Андреевой. Ходят слухи, что якобы режиссер закрутил роман с актрисой Викторией Исаковой.

Как утверждают особо наблюдательные люди из отечественного шоу-бизнеса, 58-летний Федор и 49-летняя Виктория ходят на одни и те же мероприятия. Например, недавно Бондарчук и Исакова посетили день рождения Александра Петрова.

Модель Алена Кравец раскрыла детали отношений режиссера и актрисы. По ее словам, Виктория и Федор всегда хорошо общались, однако после участия в одном проекте, отношения якобы перешли на новый уровень.

"Они нормально общались и раньше, но сблизились на съемках фильма "Буратино", где Бондарчук сыграл Карабаса-Барабаса, а Исакова — Лису Алису..." - сообщила Кравец.

Она назвала Бондарчука и Исакову красивой парой, отметив, что оба совершенно свободны: он холост после второго развода, а она и вовсе вдова. "Мне кажется, они могли бы идеально дополнить друг друга и залечить раны от прошлых отношений. Насколько у них все серьезно, покажет время. Но в последнее время оба светятся от счастья", - отметила светская львица для Teleprogramma.org.

Напомним, год назад Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

