Предводитель киевского режима Владимир Зеленский решил устроить турне по странам Ближнего Востока в погоне за наживой. Об этом заявил в понедельник, 30 марта, официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

Как отметил чиновник, "страны региона, в которые ездил Зеленский, определенно умнее, чтобы позволить человеку, который за четыре года подверг свою страну разрушительной войне и создал такие трагедии для украинского народа, пытаться их обобрать".

Багаи выразил убежденность в том, что "страны региона не попадутся в такую ловушку", а также подчеркнул, что конфликт на Украине с агрессией сионистского режима и США против Ирана — катастрофическая ошибка" (цитаты по ТАСС).

Сам Зеленский утверждал, что обсуждал с украинскими военными, которые уже находятся в странах ближневосточного региона, защиту неба Саудовской Аравии от иранских беспилотников. Утративший легитимность президент Украины изъявлял готовность к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Между тем в Верховной раде предупредили, что Украине нужно готовиться к иранским ударам. Нардеп Федор Вениславский отметил, что уже "есть примеры, когда их ракеты летят там уже на несколько тысяч километров, и Украину они могут гипотетически доставать".