В Госдуме объяснили, кому придется платить налог с кешбэка

Налог на кешбэк может быть начислен только в том случае, если совокупный доход от всех имеющихся у гражданина банковских вкладов и кешбэка превысит 2,4 миллиона рублей. Об этом заявил в понедельник, 30 марта, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий, которого цитирует ТАСС, отреагировал на публикации ряда средств массовой информации о том, что Федеральная налоговая служба решила считать кешбэк инвестиционным доходом и начала взимать налог на доходы физических лиц с кешбэка по ставке 15%.

Между тем эксперт проекта НИФИ Министерства финансов России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко заявила, что денежные средства или бонусы, полученные в рамках банковских программ лояльности, не являются налогооблагаемым доходом физических лиц — это закреплено в Налоговом кодексе. С точки зрения закона, кешбэк не подлежит обложению НДФЛ, так как это не экономическая выгода, а скидка.

Однако есть нюансы, подчеркнула Дайнеко. Например, получение систематического вознаграждения в размере около 40 тысяч рублей ежемесячно может быть квалифицировано налоговым органом не как скидки, а как иной доход.

Ранее первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова заявила, что в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) "у нас дополнительного изменения не предусматривается", поскольку ведомство в настоящее время считает подобные изменения избыточным.

При этом в России предложили ввести нечто вроде налога на выезд за рубеж. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отмечал, что собранные таким способом "по копеечке с каждого туриста" деньги можно использовать для вывоза домой застрявших за границей сограждан.