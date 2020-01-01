Гарри выдвинул безрассудное требование Карлу III: дворец в ужасе от выкрутасов принца

Принц Гарри продолжает диктовать условия отцу. Герцог Сассекский манипулирует детьми, не девая больную раком Карлу III видеться с внуками. Планируя визит семьи в Британию, Гарри выдвинул неслыханное требование дворцу. Принц настаивает, чтобы его детям и Меган Маркл обеспечили бесплатно усиленную охрану. Мол, пусть король отдаст своих телохранителей на время визита Сассекских.

По информации Sunday Times, Гарри хочет, чтобы ему предоставили расширенный пакет безопасности, якобы так он и его семья смогут в любое время привозить в Лондон принца Арчи и принцессу Лилибет, что позволит Карлу III проводить время с внуками.

Однако во дворце это вызвало резкую реакцию. Один из источников отметил, что сотрудники короля были "шокированы любыми намеками на использование Арчи и Лилибет как инструмента давления".

Королевский биограф Том Сайкс также усомнился в истинных намерениях Гарри, отметив, что его возможный визит зависит от ряда условий. По словам эксперта, речь идет не просто о желании приехать, а о более сложной и условной позиции.

"Он хотел бы получить приглашение в Сандрингем. Приехал бы он? Это зависит от того, кто там будет", — отмечает биограф.

Сейчас герцог Сассекский ожидает решения по вопросу полицейской охраны, так как хочет впервые за несколько лет привезти свою семью в Великобританию. Планируется, что сам Гарри посетит страну в июле для ряда мероприятий, однако остается неясным, поедут ли с ним Меган и дети.

Напомним, что Гарри лишился государственной охраны после отказа от королевских обязанностей в 2020 году и с тех пор оспаривает это решение в суде, ожидая итогов нового пересмотра дела.