Трамп раскрыл секрет бункера под недостроенным бальным залом Белого дома

Огромный военный комплекс появится под строящимся бальным залом в Белом доме. Президент США Дональд Трамп рассказал об этом во время общения с прессой на борту Air Force One.

В этом начинании, как и в других инициативах американского лидера, работа идет "с опережением графика". По словам Трампа, бальный зал, по сути, становится складом для оборудования военного комплекса, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. Президент напомнил, что все окна в строении пуленепробиваемые.

В начале марта Трамп сообщил о строительстве нового бального зала в Белом доме. По его словам, сооружение должно получиться великолепным. Минус только один - шум строителей раздражает первую леди Меланию Трамп.

Американский лидер утверждает, что строящиеся части Белого дома будут соответствовать архитектурному стилю основного здания. Трамп подчеркнул, что бюджетные средства на строительство не расходуются: проект реализуется из его личных средств, а также привлеченных от доноров финансов.