"Меня использовали, предали, а я прощала, дура": певица Слава страдает на Мальдивах

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) зализывает раны на Мальдивах. Недавно артистка опозорилась во время концерта в Пензе. Она странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Они потребовали, чтобы им вернули деньги за билеты. В свою очередь, артистка попыталась оправдаться и заявила, что на ее концерте некие недоброжелатели устроили провокацию. Слава записала видео с объяснением, на кадрах она рыдала от обиды и говорила, что больше не хочет жить.

Однако спустя пару дней певица снова вышла на связь и предстала в совершенно неожиданном образе. Слава сбрила волосы на затылке и висках, сделав стильную прическу.

Кроме того, доведенная исполнительница выступила с новыми откровениями. Певица Слава обрушилась на родных и близких. По ее словам, это они виноваты в ее нервном срыве.

"Держусь из последних сил. Все близкие люди меня предали и сделали максимально больно. Каждый день я плачу, мне невыносимо больно. Меня использовали, предали, а я прощала, дура", - сообщила Слава, которая призналась, что плачет каждый день, однако объяснить, почему, пока не может. "Когда-нибудь я расскажу всю правду, может, станет легче", - интригующе отметила певица.

Также Слава пожаловалась, что несмотря на "сложности и бесконечную усталость", помогала близким, но те не поддержали ее в нужный момент. "Вместо поддержки кинули меня в ад. Не знаю, чем я это заслужила. Самое страшное, что я их всех люблю жутко и прощаю. А потом понимаю, что унижаюсь, и мне становится больно за всю эту несправедливость. И мне стыдно за саму себя", - плачется артистка.

Чтобы восстановить душевное равновесие, певица отправилась топить горе в алкоголе. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Слава показала бокал со светлым напитком.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>