Миллиардер Дерипаска призвал россиян работать по 12 часов с одним выходным

Россияне помогли бы стране преодолеть экономические сложности, если бы перешли на более жесткий рабочий график. Такое мнение высказал предприниматель Олег Дерипаска.

Как подчеркнул миллиардер, в нынешних условиях перехода от глобальных возможностей к региональным, со множеством ограничений, особенно важна способность взять себя в руки и трудиться активнее.

Дерипаска призвал перейти "новый график — с восьми до восьми, включая субботу", чтобы как можно скорее преодолеть экономические трудности. В качестве примера бизнесмен привел несколько десятков человек, которые перешли на предлагаемый график еще в 1990-е годы — теперь "им будет полегче, чем остальным" (цитаты по "Ленте.ру").

Ранее министру труда Антону Котякову предлагали удлинить рабочую неделю в России из-за непростой экономической ситуации и санкционного давления. Чтобы повысить прочность российской экономики, в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" призвали оставить россиянам лишь один выходной в неделю.

Замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко одобрительно высказался о переводе сограждан на шестидневную рабочую неделю. Эксперт подчеркнул, что не видит никаких физиологических препятствий этому: "Что касается здоровья — никаких проблем".