Стало известно, с кем из иранского руководства Трамп ведет переговоры

Переговоры с иранским руководством о прекращении огня в самом разгаре. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер раскрыл, с кем именно он контактирует. По словам Трампа, Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры о прекращении военных операций в Иране с "новым и более разумным режимом". Хозяин Овального кабинета утверждает, что достигнут серьезный прогресс.

Затем президент США перешел к угрозам. Трамп пообещал отомстить за "многочисленных американских солдат", которых Иран, якобы, убил в течение 47-летнего правления старого режима. Трамп подчеркнул: если Ормузский пролив не будет открыт, армия США взорвет и полностью уничтожит все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк.