Испания закрыла воздушное пространство для атакующих Иран самолетов ВВС США

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов США, участвующих в атаках на Иран. Это шаг вперед по сравнению с предыдущим отказом от использования совместно управляемых военных баз, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

Как пишет Reuters, со ссылкой на военные источники, закрытие воздушного пространства вынуждает американские военные самолеты обходить страну НАТО Испанию по пути к своим целям на Ближнем Востоке. Запрет Мадрида не касается чрезвычайных ситуаций.

Власти Испании подчеркивают, что решение является частью уже принятого испанским правительством решения не участвовать в войне. Она была начата в одностороннем порядке и противоречит международному праву, заявил министр экономики Карлос Куэрпо. Агентство напоминает, что премьер-министр Испании Педро Санчес был одним из самых ярых противников нападений США и Израиля на Иран, называя их безрассудными и незаконными.