"Президенту США придется пойти на серьезные уступки": сводки войны на Ближнем Востоке

Сирены воздушной тревоги в который раз звучат над израильской Хайфой. Это значит, на подлете либо иранские ракеты, либо БПЛА. Ни от первого, ни от второго система ПВО "Железный купол" на сто процентов не защищает. О чем свидетельствуют взрывы в городском порту и на местном НПЗ.

Достигают своих целей и американо-израильские удары по Ирану. В Тебризе поврежден нефтехимический завод. В окрестностях Тегерана и в самом городе атакованы несколько подстанций. И конца этим взаимных ударам пока не видно. Хотя президент США продолжает утверждать, что переговоры идут. И даже довольно успешно. Но иранский МИД опровергает заявления американского лидера. Никаких переговоров с американцами. И во встрече Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта, которая прошла в выходные в Исламабаде, Иран участия не принимал. Хотя и получил версию американского мирного плана, состоящего из 15 пунктов. В Тегеране с ним ознакомились и отвергли.

"Вопреки противоречивому поведению различных американских чиновников позиция Ирана была ясна с самого начала. Мы хорошо знаем, какие рамки для нас приемлемы. Но переданные нам материалы со стороны Вашингтона содержат нереалистичные и чрезмерные требования", - заявил Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана.

О чем именно речь - догадаться несложно. США среди прочего наверняка потребовали от Ирана отказаться от развития ракетной программы и разблокировать Ормузский пролив.

"Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Вскоре с принятием Меджлисом законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов за проход через пролив", - сообщил Алаэддин Боруджерди, член комитета по национальной безопасности и внешней политике Парламента Ирана.

Пока же через него проходят только танкеры стран, которые Иран считает дружественными. И никто с этим ничего поделать не может. Ни Израиль, ни всесильные США, у которых проблемы даже с обеспечением собственной безопасности. То неопознанные летающие объекты оказываются в непосредственной близости от борта номер один, то иранские хакеры вскрывают вскрывают личную почту директора ФБР - и теперь весь мир знает, как он проводит свободное время.

Поводов для танцев у администрации Трампа, конечно, не много. По словам экспертов, война с Ираном пошла не по плану и поставила США в крайне затруднительное положение.

"Правда в том, что президенту США придется пойти на серьезные уступки в отношении Ирана. И всем очевидно, что эти уступки означают для иранцев явную победу. А для Соединенных Штатов это станет унизительным поражением", - указал Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета.

Но это вряд ли устроит президента Трампа. В связи с чем американцы уже наращивают сухопутную группировку в регионе. "Нью-Йорк таймс" утверждает, что на Ближнем Востоке сейчас находится более 50 тысяч военных США, что на 10 тысяч больше, чем месяцем ранее. Хотя, по словам экспертов, шансы на удачную наземную операцию, кране призрачны.

"Израиль задействовал 300 тысяч военных в секторе Газа. Площадь Ирана гораздо больше. Там проживает 93 миллиона человек. Так что захват, не говоря уж об удержании страны такого размера, с такой армией не возможен", - пишет Politico.

Однако глупо отрицать, что такой вариант в Вашингтоне все же прорабатывают, обозначая и ключевые цели - контроль над запасами урана и нефтяной инфраструктурой, включая остров Харк. Но все это в итоге может привести к еще большему росту цен на "черное золото", сделав утопичный сценарий 250 долларов за баррель вполне реальным.