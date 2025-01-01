С сыном Усольцевых случилось странное: почему Даниил молчит о поисках семьи?

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Информация о новых поисках семьи тоже разнилась, то сообщалось, что спасатели снова буду осматривать район Буратинки в апреле, то операцию планировали на май.

Как сообщили представители отряда "ЛизаАлерт", начата подготовка к новой активной фазе поисков. Добровольцы занимаются обучением новичков, отладкой оборудования и подготовкой техники. Добровольцы выйдут в тайгу примерно через месяц. Пока работе мешает снег.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов ранее ходил по различным шоу и активно высказывался о поисковой операции. Но сейчас, когда волонтеры вот-вот снова выйдут на поиски семьи, наследник Усольцевой затих. Даниил даже бросил вести соцсети.

Баталов в последний раз появлялся в своем блоге 26 марта, а фотографии не публиковал с октября прошлого года, тогда как до этого охотно ими делился. С чем связано исчезновение из соцсетей, не известно. В пабликах, посвященных пропавшей семье, поведение Даниила называют странным. Хотя часть беспокоящихся о судьбе Усольцевых россиян предположили, что Баталов сам примет участие в поисках, мол, он сейчас готовится присоединиться к волонтерам, поэтому и забросил свой блог.