Еврокомиссия одобрила транш в 1,5 миллиарда евро для ВПК Украины

Еврокомиссия утвердила рабочую программу на сумму 1,5 миллиарда евро. Финансы направляются на развитие европейской и украинской оборонной промышленности. Это ключевой шаг в укреплении оборонного потенциала Европы, заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

По словам еврочиновника, в Брюсселе рассчитывают на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. Одобренная программа решает насущные проблемы европейской обороны и безопасности, наращивая производственные мощности и укрепляя сотрудничество с Украиной.

Как уточняется в сообщении ЕК, более 700 миллионов направят на увеличение производства беспилотников, ракет и боеприпасов. 260 миллионов евро выделяются в рамках программы поддержки Украины EDIP. Еще 325 миллионов евро выделяется на запуск и реализацию совместных промышленных проектов ЕС и Украины, передает "Интерфакс".