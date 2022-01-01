Немощная Пугачева обратилась к внучке из-за границы

Cемья Аллы Пугачевой с 2022 года не собиралась за одним столом. Примадонна с молодым мужем-иноагентом и младшими детьми живет на Кипре, ее старшая дочь Кристина Орбакайте со своим детьми и супругом находится в США. Собрать вместе всех наследников у Алла Борисовны нет возможности.

Пугачевой остается только через соцсети слать послания близким. Так, в день 14-летия единственной внучки Клавы Примадонна публично обратилась к девочке. Алла Борисовна поздравила Клавдию очень трогательными словами.

"Сердцем и душой рядом с тобой, чудо мое! С днем рождения!" — написала певица под постом, который опубликовала в блоге Кристина Орбакайте.

День рождени Клава отмечает в Майами, где она живет с родителями. По случаю праздника мама устроила имениннице фотосессию. На кадрах девочка предстала в роскошном платье на тонких бретелях. Клавдия уже перегнала Кристину и выглядит старше своих лет.

Даже ради праздника внучки Алла Борисовна не покинула свою уютную виллу в Лимасоле. По слухам, врачи запретили Пугачевой длительные перелеты. Здоровье подводит артистку, в последнее время Примадонна даже ходит с тростью.