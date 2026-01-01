Москвичей атакует циклоническая депрессия

Размытая циклоническая депрессия обрушится на Москву в середине этой недели. С таким прогнозом выступил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По данным метеоролога, в столице в начале недели сохранится очень теплая погода, передает RT.

Синоптик сообщил, что воздух прогреется до плюс 13-19 градусов. Однако ближе к 1 апреля к региону подойдет каспийский циклон. Он принесет умеренные дожди, столбики термометров покажут ночью плюс 1-6, а днем — плюс 13-18 градусов.

После двух солнечных и ясных дней небо закроют облака. Большая вероятность дождей, которых в столице не было уже больше трех недель. Ранее синоптики отмечали, что март 2026 года в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений.