"Это был прорыв блокады": Делягин о визите депутатов Госдумы в США

Нынешняя администрация США не будет возобновлять финансовую и военную помощь Украине. Уверенность в этом высказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Сегодня как глава делегации российских парламентариев он подвёл итоги их поездки в Вашингтон.

А в программе "События. 25-й час" своими впечатлениями поделился член делегации - заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. С кем встречались наши законодатели? Насколько откровенными и содержательными были переговоры? А также - как отреагировали наши депутаты, когда им вручили носки с портретами Трампа?

"Это был прорыв блокады. Это было установление межпарламентских отношений. Как выразился Рубио, создание канала коммуникации. Американские конгрессмены хотят к нам приехать. В целом мы обсудили достаточно широкий круг вопросов", - рассказал Михаил Делягин

Полный комментарий эксперта смотрите в видео