Зепюр Брутян выступила с заявлением: "Мы с мужем прошли до конца"

Зепюр Брутян и Павел Прилучный счастливы в браке уже четыре года. В 2020 году Павел оформил развод с актрисой Агатой Муцениеце. А уже спустя два года актер сыграл роскошную свадьбу с красавицей-коллегой. У пары подрастает сын Микаэль.

Брутян положительно повлияла на Прилучного. Актер, который во времена брака с Муцениеце часто попадал в скандалы и не сходил с обложек желтых газет, в новых отношениях стал вести образ жизни добропорядочного отца семейства. "Мажор" практически перестал употреблять спиртное и часто посещает спортзал.

А на днях Зепюр "подсадила" Павла на новое увлечение. Брутян любит ходить по доскам с гвоздями острием вверх, их называют доски Садху. Актриса без проблем проделывает путь, который многим кажется средневековой пыткой.

Прилучный поначалу только смотрел на жену, но теперь тоже ходит по гвоздям. Зепюр сняла на видео как Павел прошелся по доскам Садху, опираясь на два шеста. Было видно, что это дается 38-летнему актеру с большим трудом.

"Тяжело, но мы с мужем прошли до конца", — заявила Брутян и похвалила любимого за стойкость.