В России введут плату за пользование VPN

Новые меры против VPN* планируют ввести в России. Операторы могут ввести плату за обход блокировок, а цифровые платформы ограничат доступ таким пользователям, пишет Forbes.

Как сообщают источники издания, 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещания — с операторами связи и крупнейшими интернет-компаниями. Речь шла о том, как сократить использование VPN. Операторам предложено ввести плату за международный трафик свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях. Ограничения могут заработать уже до 1 мая.

Платформам, в том числе самым популярным, предлагается выявлять пользователей VPN и ограничивать им доступ. Источники признают, что точного способа определения нет. Используются такие признаки, как IP-адрес, геолокация, язык, отпечаток браузера и другие параметры, но 100-процентной точности они не дают. Обсуждается также возможность введения административной ответственности за использование VPN.

