Владимир Зеленский нашел альтернативу американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot. Как сообщил глава киевского режима, Украина ведет переговоры по альтернативе PAC-3.

По словам Зеленского, не только Украине, но и миру надо искать альтернативу как можно скорее. Киев ведет переговоры с двумя странами – какими именно, украинский лидер не уточнил. О них объявят, когда будет достигнут результат.

На сегодняшний день партнеры Украины прежде всего отправляют антибаллистические пакеты на Ближний Восток. Зеленский признал, что они иногда забывают об Украине. Глава киевского режима сообщил, что поднимал этот вопрос во время визита в страны Ближнего Востока.