Бывшая жена Товстика утерла нос Полине Дибровой: "Успокойтесь уже"

Летом на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью. Перед Новым годом Полина и Роман впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

Путь к счастью и для Дибровой, и для Товстика оказался очень тяжелым. Влюбленным пришлось преодолеть волну небывалого хейта. Долгое время Полина сидела на успокоительных препаратах. Нервы модели мотала бывшая Романа Елена. Она через суд требовала оставить брак в силе.

Но в середине марта Товстиков официально развели. Елена, не желавшая отпускать мужа, теперь делится в соцсетях своей мудростью. После развода она опубликовала обращение к подписчикам.

"Идти вперед и показывать дорогу и пример, что если не сдаваться, ты обретаешь настоящую свободу своей личности и с тобой те люди, что вдохновляют и поддерживают, это ценно, быть искренней, такой какая есть, это и есть сила", — написала Елена.

Пост Товстик сопроводила кадрами с новой эффектной фотосессии. Елена позировала в плаще цвета металлик, образ дополнили массивные серьги.

Напрямую многодетная мама никак не затронула бывшего мужа-изменщика и его нынешнюю возлюбленную. Но народ все равно считал явные намеки. Многие уверены, что Товстик продолжает сравнивать себя с Дибровой и всячески демонстрирует свое превосходство над соперницей.

"Полине до вас как до луны"; "Успокойтесь уже, Елена. Да, вы красивее Дибровой"; "Утерла нос Дибровой"; "Роскошная леди шик, супермама", — пишут восхищенные поклонники.