Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Киевской и Одесской областях, а также в Николаеве, Полтаве, Сумах и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на атаки по нашим гражданским объектам. Уверенно наступают на врага и российские бойцы в зоне спецоперации.

Это кадры с Краснолиманского направления. Получив данные воздушной разведки, на заданную позицию вышел расчет гранатометчиков и прицельным огнем ликвидировал группу боевиков, пытавшихся захватить наш опорник.

А это уже по пункту временной дислокации неонацистов в Днепропетровской области работает ствольная артиллерия. Снаряды 152-миллимитровой пушки "Гиацинт" ложатся точно в цель. Не дают врагу поднять головы и наши артиллеристы на Константиновском участке фронта. Расчет гаубицы Д-30 ударил по укрепрайону противника, нанеся серьезный ущерб. Точно такая же картина и на других направлениях.