Российские силы ПВО сбили 92 украинских БПЛА в ночь на 31 марта

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 31 марта, 92 украинских беспилотника самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были ликвидированы и перехвачены над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона.

Есть раненые. Двое детей и один взрослый пострадали при налете БПЛА на Ленинградскую область. В поселке Молодцово повреждено остекление примерно 30 квартир в трех домах, двух кабинетов школы и здания Центра соцзащиты. Есть повреждения в порту Усть-Луга.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что враг бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что ВС России в рамках специальной военной операции атакуют на Украине только военные объекты либо объекты двойного назначения и "аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом".