Им уже поздно сдаваться в плен. А бежать некуда. Да и физически это невозможно. Ударный дрон все равно настигнет каждого. Единственное, что остается боевикам ВСУ, - попробовать сбить наши беспилотники. От безысходности открывают огонь из автоматов в надежде попасть, но тщетно. Во время штурма населенного пункта Луговское в Запорожской области уничтожены более двух взводов противника, зачищены свыше 150 строений и укрепленных позиций. Таким образом, российские военные взяли под контроль еще семь квадратных километров на этом направлении. А в Луговском теперь развевается триколор.

Михаил Герасимов, офицер пресс-центра группировки "Восток": "В течение суток противник потерял от 10 подразделений беспилотных систем, более 280 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, склад материальных средств, две станции спутниковой связи "Старлинк" и 15 пунктов управления беспилотной авиации.".

Беспилотники - главная проблема не только для противника, но и для наших штурмовиков. Дроны, конечно, замедляют продвижение пехоты. Именно поэтому российские артиллеристы методично выявляют пункты управления беспилотной авиации и уничтожают. Это сейчас приоритетная цель.

Отечественная "Герань" теперь способна не просто наносить удар по цели, но еще и нести дополнительный заряд, который можно сбросить в любой момент. К БПЛА прикрепляют несколько мин. Размещают их прямо под крыльями. Пока "Герань" летит в заданную точку, оператор скидывает боеприпасы, например, в окопы или блиндажи противника.

Активно наши бойцы развивают успех на красноармейско-добропольском направлении. Штурмуют позиции противника в районе Белицкого, Сергеевки, Молодецкого и Новоподгородного. Российские военные дают возможность сдаться каждому боевику ВСУ, но если те оказывают сопротивление, то разговор с такими короткий. Вот двое прячутся в блиндаже. Наши запускают дрон - уничтожают одного. Второй пытается выбежать из укрытия. Его сразу же накрывает беспилотник.

А еще на этом направлении российским морпехам удалось уничтожить диверсионную группу противника. Разведчики перехватили радиопереговоры, из которых стало известно о выдвижении небольшого отряда. Подняли в воздух дрон, с помощью которого контролировали буквально каждое действие группы.